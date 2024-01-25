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Segurança em Foco

O que fazer caso seja vítima de bullying na Internet? Como pais e responsáveis podem ficar atentos?

Ouça o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 11:03

Publicado em 

25 jan 2024 às 11:03
Tecnologia; crianças; internet; segurança; cyberbullying
Internet; segurança; cyberbullying, bullying Crédito: Freepik
Na última edição do Segurança em Foco foi destaque a sanção da lei federal que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. As duas condutas passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Agora, o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying, e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. Dessa vez, o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer, orienta como proceder uma pessoa seja vítima de bullying na internet e, principalmente, como pais e responsáveis podem ficar atentos, caso os filhos estejam sendo vítimas de criminosos. Ele também responde às dúvidas dos ouvintes. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Guilherme Helmer - 25-01-24

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