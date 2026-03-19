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Segurança em Foco

ES: Procon notifica postos por alta no preço dos combustíveis

Ouça detalhes na entrevista com o diretor de Fiscalização do Procon-ES, Fabrício Pancotto

Publicado em 19 de Março de 2026 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2026 às 10:46
Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente
carros  Crédito: Shutterstock
Atenção aos preços! O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) tem realizado operações de fiscalização em postos de combustíveis no Estado para apurar possíveis aumentos indevidos no preço da gasolina e do diesel. Nesta quarta-feira (18), por exemplo, uma operação aconteceu em postos de combustíveis de Vila Velha. A ação ocorre em parceria com a Polícia Federal (PF) e integra, segundo o órgão estadual, um esforço conjunto para garantir transparência e equilíbrio nas relações de consumo.
O objetivo, de acordo com o Procon, é apurar possíveis aumentos irregulares e abusivos nos preços, especialmente aqueles não justificados por elevação real de custos. A iniciativa faz parte de uma atuação integrada com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Polícia Federal, sob coordenação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e do Ministério de Minas e Energia (MME).
Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Fiscalização do Procon-ES, Fabrício Pancotto, afirmou que postos estão sendo notificados por conta da alta no preço dos produtos ao consumidor e podem ser multados caso não consigam comprovar que já adquiriram o combustível com valor reajustado. 
CBN - Segurança Em Foco - Fabrício Pancotto - 19-03-26.mp3

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