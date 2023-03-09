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Segurança em Foco

ES passa a integrar força-tarefa da Polícia Federal para combate à violência

Ouça detalhes na participação do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas

Publicado em 09 de Março de 2023 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2023 às 10:14
Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES)
Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Equipes de segurança do Espírito Santo vão passar a integrar a Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP) da Polícia Federal. O objetivo é promover troca de informações em tempo real para intensificar operações policiais com foco no combate à violência, em especial ao tráfico de drogas e de armas no Estado. O termo aditivo para a inclusão das forças policiais do Estado à força-tarefa foi assinado na última segunda-feira (6) pelo governador Renato Casagrande, durante evento no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". 
Segundo a Polícia Federal, diferentemente de outras iniciativas que já aconteceram, "as forças-tarefas de segurança pública não têm a missão exclusiva de produzir apenas inteligência. Os participantes cooperam (no sentido estrito da palavra, ou seja, operam em conjunto) investigando crimes praticados por organizações criminosas.
Segurança Em Foco - Eugênio Ricas - 09-03-23.mp3
[fonte: A Gazeta I PF-ES]

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