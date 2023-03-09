ES passa a integrar força-tarefa da Polícia Federal para combate à violência

Equipes de segurança do Espírito Santo vão passar a integrar a Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP) da Polícia Federal. O objetivo é promover troca de informações em tempo real para intensificar operações policiais com foco no combate à violência, em especial ao tráfico de drogas e de armas no Estado. O termo aditivo para a inclusão das forças policiais do Estado à força-tarefa foi assinado na última segunda-feira (6) pelo governador Renato Casagrande, durante evento no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco".
Segundo a Polícia Federal, diferentemente de outras iniciativas que já aconteceram, "as forças-tarefas de segurança pública não têm a missão exclusiva de produzir apenas inteligência. Os participantes cooperam (no sentido estrito da palavra, ou seja, operam em conjunto) investigando crimes praticados por organizações criminosas.
Segurança Em Foco - Eugênio Ricas - 09-03-23.mp3
[fonte: A Gazeta I PF-ES]