ES passa a integrar força-tarefa da Polícia Federal para combate à violência

Equipes de segurança do Espírito Santo vão passar a integrar a Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP) da Polícia Federal. O objetivo é promover troca de informações em tempo real para intensificar operações policiais com foco no combate à violência, em especial ao tráfico de drogas e de armas no Estado. O termo aditivo para a inclusão das forças policiais do Estado à força-tarefa foi assinado na última segunda-feira (6) pelo governador Renato Casagrande, durante evento no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco".