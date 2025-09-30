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Saúde com Ciência

Ministério da Saúde passa a recomendar mamografia a partir dos 40 anos

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 30 de Setembro de 2025 às 12:08

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

30 set 2025 às 12:08
Mamografia
Mamografia Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Saúde Com Ciência", aproximando-se do mês de outubro, a comentarista Ethel Maciel inicia uma série dedicada às discussões sobre o "Outubro Rosa". Nesse primeiro episódio, o destaque é a informação que o Ministério da Saúde tem novas recomendações para a realização da mamografia como parte da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Pela primeira vez, o exame passa a ser recomendado “sob demanda” para mulheres de 40 a 49 anos, mediante vontade da paciente e indicação médica. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Saúde com Ciência - 30-09-25

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