Ministério da Saúde passa a recomendar mamografia a partir dos 40 anos

Nesta edição do "Saúde Com Ciência", aproximando-se do mês de outubro, a comentarista Ethel Maciel inicia uma série dedicada às discussões sobre o "Outubro Rosa". Nesse primeiro episódio, o destaque é a informação que o Ministério da Saúde tem novas recomendações para a realização da mamografia como parte da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Pela primeira vez, o exame passa a ser recomendado “sob demanda” para mulheres de 40 a 49 anos, mediante vontade da paciente e indicação médica. Ouça a conversa completa!