Violação de direitos? Empresa condenada por colocar catraca com biometria para acesso ao banheiro

Empresa pode limitar ida ao banheiro? Nesta edição do "Retrabalho" o tema em destaque é que uma empresa foi condenada a pagar R$ 3 mil para um trabalhador que a processou por colocar catracas com biometria para o acesso dos funcionários aos banheiros, em São Paulo. Na ação trabalhista, o funcionário contou que o objetivo das catracas era vigiar o tempo de permanência dos funcionários no banheiro.