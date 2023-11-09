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Retrabalho

Violação de direitos? Empresa condenada por colocar catraca com biometria para acesso ao banheiro

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 nov 2023 às 11:51
Justiça, julgamento, corte
decisão judicial Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
Empresa pode limitar ida ao banheiro? Nesta edição do "Retrabalho" o tema em destaque é que uma empresa foi condenada a pagar R$ 3 mil para um trabalhador que a processou por colocar catracas com biometria para o acesso dos funcionários aos banheiros, em São Paulo. Na ação trabalhista, o funcionário contou que o objetivo das catracas era vigiar o tempo de permanência dos funcionários no banheiro.
A empresa, por outro lado, afirmou na ação que instalou o equipamento como uma medida de prevenção à Covid-19, para evitar aglomerações. As informações são do portal G1. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. 
CBN - Retrabalho - 09-11-23.mp3

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