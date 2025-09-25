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Retrabalho

"Venda" de férias: entenda o que é abono pecuniário!

Ouça as explicações dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 25 de Setembro de 2025 às 12:19

Publicado em 

25 set 2025 às 12:19
Férias, descanso anual descanço
Férias, descanso anual descanso Crédito: Reprodução | Internet
Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam o que é o chamado "abono pecuniário". De forma geral, é o direito do empregado de vender até 1/3 (um terço) de suas férias ao contratante, recebendo um acréscimo correspondente a esses dias em sua remuneração. Esse processo está previsto na legislação brasileira e a escolha de aderir a ele fica a critério do empregado. Especialistas orientam: "vender" férias sempre será uma decisão do trabalhador. A empresa não pode te obrigar a solicitar o abono pecuniário, muito menos fazê-lo em seu nome. Ouça a conversa completa!
CBN - RETRABALHO - 25-09-25.mp3

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