Tira-dúvidas: tudo o que você precisa saber sobre as férias!

Nesta edição do Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem um tira-dúvidas sobre o tema férias. De forma geral, férias é entendido como um descanso concedido ao empregado que trabalha pelo menos um ano para o empregador. O direito é assegurado no artigo 7º, inciso XVII da Constituição da República, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais “o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. Ouça a conversa completa!