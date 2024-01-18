Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Tira-dúvidas: tudo o que você precisa saber sobre as férias!

Entenda com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 11:45

Publicado em 

18 jan 2024 às 11:45
Férias, descanso anual descanço
Férias, descanso anual descanso Crédito: Reprodução | Internet
Nesta edição do Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem um tira-dúvidas sobre o tema férias. De forma geral, férias é entendido como um descanso concedido ao empregado que trabalha pelo menos um ano para o empregador. O direito é assegurado no artigo 7º, inciso XVII da Constituição da República, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais “o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 18-01-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados