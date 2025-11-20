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Retrabalho

Quem tem direito ao 13° salário? Como é o cálculo? Tire suas dúvidas!

Ouça detalhes na participação do comentarista Cassio Moro

Publicado em 20 de Novembro de 2025 às 11:02

Publicado em 

20 nov 2025 às 11:02
O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62.
O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62. Crédito: Divulgação
O assunto em destaque no "Retrabalho" é o décimo terceiro salário. Com a chegada do fim do ano, cresce a expectativa entre os trabalhadores com carteira assinada pelo pagamento do 13º salário. Considerado um "salário extra", o benefício é garantido por lei e costuma ser pago em duas parcelas, com datas definidas. O Ministério do Trabalho e Emprego informa que trata-se de um direito assegurado pela Constituição Federal a todos os trabalhadores empregados no Brasil. Previsto desde 1962, o benefício funciona como uma gratificação anual, podendo ser pago de forma integral ou proporcional, dependendo do tempo de serviço prestado ao longo do ano. O comentarista Cássio Moro explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 20-11-25.mp3

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