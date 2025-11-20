Quem tem direito ao 13° salário? Como é o cálculo? Tire suas dúvidas!

O assunto em destaque no "Retrabalho" é o décimo terceiro salário. Com a chegada do fim do ano, cresce a expectativa entre os trabalhadores com carteira assinada pelo pagamento do 13º salário. Considerado um "salário extra", o benefício é garantido por lei e costuma ser pago em duas parcelas, com datas definidas. O Ministério do Trabalho e Emprego informa que trata-se de um direito assegurado pela Constituição Federal a todos os trabalhadores empregados no Brasil. Previsto desde 1962, o benefício funciona como uma gratificação anual, podendo ser pago de forma integral ou proporcional, dependendo do tempo de serviço prestado ao longo do ano. O comentarista Cássio Moro explica. Ouça a conversa completa!