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Questões de Família

Poliamor: o que diz a legislação sobre casais de 3 ou mais parceiros?

Especialistas em Direito de Família sinalizam que a lei, hoje, não reconhece relações fora da monogamia

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 10:21

Publicado em 

11 jul 2022 às 10:21
amor
amor Crédito: Pixabay
O poliamor, união de três ou mais pessoas, tem ganhado cada vez mais espaço e quebrando tabus quando o assunto é relacionamento. A cada dia vemos mais notícias de uniões afetivas compostas não apenas por um casal, mas por mais de três pessoas numa mesma relação. Tema para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Especialistas em Direito de Família sinalizam que a lei, hoje, não reconhece relações fora da monogamia. Ouça as explicações completas!
Questões de Familia - 11-0-7-22.mp3

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