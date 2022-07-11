Poliamor: o que diz a legislação sobre casais de 3 ou mais parceiros?

O poliamor, união de três ou mais pessoas, tem ganhado cada vez mais espaço e quebrando tabus quando o assunto é relacionamento. A cada dia vemos mais notícias de uniões afetivas compostas não apenas por um casal, mas por mais de três pessoas numa mesma relação. Tema para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Especialistas em Direito de Família sinalizam que a lei, hoje, não reconhece relações fora da monogamia. Ouça as explicações completas!