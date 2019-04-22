Como funciona o divórcio sem litígio, chamado de colaborativo?

O divórcio, principalmente litigioso, pode ser um processo doloroso para as pessoas envolvidas, mas uma iniciativa chamada ‘divórcio colaborativo’, que baseia-se em uma comunicação pacífica e, sobretudo, o diálogo para a formalização de acordos sustentáveis, pode ser a saída para uma separação descomplicada. É sobre este assunto que o Questões de Família aborda nesta segunda-feira (22). Quem conversa com o comentarista José Eduardo Coelho Dias é Olivia Fürst, advogada colaborativa e cofundadora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas.