Novo point exalta clássicos de boteco e drinques regionais em Vitória

Nesta edição de Pitadas, a comentarista Evelize Calmon apresenta o Seu Quinto Botequim, novo point da Praia do Canto que é referência na produção de fígado com jiló, dobradinha, rabada e outros clássicos da comida de boteco!
Pitadas - 30-07-25
Publicado em 30 de Julho de 2025 às 17:34
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