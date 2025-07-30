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Pitadas

Novo point exalta clássicos de boteco e drinques regionais em Vitória

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Publicado em 30 de Julho de 2025 às 17:34

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

30 jul 2025 às 17:34
Seu Quinto Botequim, na Praia do Canto, Vitória
Seu Quinto Botequim, na Praia do Canto, Vitória Crédito: Ciro Trigo
Nesta edição de Pitadas, a comentarista Evelize Calmon apresenta o Seu Quinto Botequim, novo point da Praia do Canto que é referência na produção de fígado com jiló, dobradinha, rabada e outros clássicos da comida de boteco!
Pitadas - 30-07-25

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