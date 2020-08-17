Os carros utilitários esportivos com melhores descontos na pandemia

Amados por muitos motoristas brasileiros, os carros utilitários esportivos (SUVs, na sigla em inglês) tiveram redução de mais de 10% nos preços entre maio e agosto de 2020. Isso porque as concessionárias têm concedido descontos para liberar os estoques e estimular a retomada do setor em meio à pandemia. Os dados são de um levantamento produzido pela consultoria KBB Brasil e obtido pelo UOL. Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa aponta quais são os modelos zero-quilômetro que mais tiveram variação para baixo nos preços de mercado.