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PIT STOP CBN

Afinal, vale a pena ter um carro movido a gás?

Ouça a análise do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 12:33

Publicado em 

30 set 2019 às 12:33
Com os sucessivos aumentos no preço na gasolina, uma dúvida muito comum que aparece aos motoristas é se vale a pena, ou não, converter o veículo para gás. De acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Gás Canalizado (Abegás), a economia com um Gás Natural Veicular (GNV) em comparação à gasolina pode variar entre 43% e 58% (de acordo com o preço na bomba, e de 44% a 66% em comparação ao etanol. O levantamento também apontou que o GNV tende a compensar mais para quem costuma percorrer quilometragens altas com o carro. Ouça a análise de nosso comentarista, Ricardo Barbosa.
 
 
Pit Stop CBN - 30-09-19

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