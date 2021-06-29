O papo sobre as séries da semana: "Sex/Life" e "The Flight Attendent"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções. "Sex/Life" é uma série picante da Netflix. "The Flight Attendent" é uma série da HBO Max, serviço de streaming lançado hoje (29) no Brasil, estrelada por Kaley Cuoco - indicada ao Globo de Ouro por seu papel como Cassie, uma comissária de bordo. Saiba o que esperar!

The Flight Attendent (HBO Max): Uma comissária de bordo acorda no hotel errado, na cama errada, com um homem morto – e sem ideia do que aconteceu. Em um ataque de pânico e medo, ela tenta limpar qualquer vestígio da sua presença e voa de volta para Nova York em um estado de ansiedade que não consegue disfarçar. Claro, ela não tem ideia do mistério obscuro e insano que está prestes a se revelar.