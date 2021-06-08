O papo com detalhes sobre as séries "Sweet Tooth" e "Dom"

Nesta edição do "Papo em Série", Rafael Braz destaca a produção "Sweet Tooth", da Netflix, uma série de fantasia que se passa em um mundo pós-apocalíptico. O comentarista também fala sobre "Dom", série brasileira do Amazon Prime Video que aborda o drama do uso de drogas. Ouça e saiba o que esperar:

Sweet Tooth (Netflix): Em uma perigosa aventura em um mundo pós-apocalíptico, um adorável menino-cervo sai em busca de um novo começo na companhia de um protetor rabugento.

Dom (Prime Video): Um pai que vive para combater as drogas. Um filho que vive se entregando a elas. Dois lados da mesma moeda. Victor é um policial que lutou contra o tráfico de cocaína durante toda sua vida. Seu filho é um dependente químico que se tornou um dos mais procurados assaltantes do Rio de Janeiro, o Pedro Dom. Será o amor de um pai suficiente para salvar a vida do filho?