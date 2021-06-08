Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Incluído no menu!

O papo com detalhes sobre as séries "Sweet Tooth" e "Dom"

Os comentários são do jornalista Rafael Braz

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:06

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:06
Série
Série "Sweet Tooth", da Netflix Crédito: Kirsty Griffin/Netflix
Nesta edição do "Papo em Série", Rafael Braz destaca a produção "Sweet Tooth", da Netflix, uma série de fantasia que se passa em um mundo pós-apocalíptico. O comentarista também fala sobre "Dom", série brasileira do Amazon Prime Video que aborda o drama do uso de drogas. Ouça e saiba o que esperar:
Papo em Série - 08/06/2021

Sinopses

Sweet Tooth (Netflix): Em uma perigosa aventura em um mundo pós-apocalíptico, um adorável menino-cervo sai em busca de um novo começo na companhia de um protetor rabugento.
Dom (Prime Video): Um pai que vive para combater as drogas. Um filho que vive se entregando a elas. Dois lados da mesma moeda. Victor é um policial que lutou contra o tráfico de cocaína durante toda sua vida. Seu filho é um dependente químico que se tornou um dos mais procurados assaltantes do Rio de Janeiro, o Pedro Dom. Será o amor de um pai suficiente para salvar a vida do filho?

Veja Também

Tudo sobre as séries "O Paraíso e a Serpente" e "5x Comédia"

Papo sobre as séries "Sombra e Ossos" e "Home Before Dark"

"Your Honor" e "Círculo de Fogo: The Black": séries da semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados