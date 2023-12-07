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O Mundo Cotidiano

Venezuela passa a ter um "novo" mapa; entenda

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:35

Publicado em 

07 dez 2023 às 18:35
Venezuela passa a ter
Venezuela passa a ter "novo" mapa Crédito: Pexels
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou nesta semana um novo mapa do país com a incorporação de Essequibo, a região da Guiana que o governo venezuelano alega ser sua. Maduro determinou ainda que o mapa seja publicado e reproduzido em escolas e universidades, em uma tentativa de fazer valer o referendo sobre a anexação da área realizado no domingo na Venezuela. As ações anunciadas pela Venezuela ocorrem dois dias após a realização do referendo no país para a aprovação da incorporação de Essequibo à Venezuela. Segundo o governo do país, 95% dos eleitores votaram a favor da medida.
Além de divulgar o mapa, ordenar a emissão de licenças de exploração de petróleo e sugerir uma lei para criação de uma província, Maduro também propôs medidas como um plano de assistência social à população da Guiana Essequiba, a realização de censo e entrega de carteira de identidade aos habitantes; e a criação de um Alto Comissariado para a Defesa da Essequiba, órgão integrado pelo Conselho de Defesa. A comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 07-12-23

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