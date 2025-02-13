Por que o Brasil não tem bomba atômica?

Em toda a história da humanidade, o mundo nunca esteve tão perto da destruição — nem mesmo no auge da Guerra Fria. O alerta foi feito no final do mês passado pelo Boletim de Cientistas Atômicos (BAS), uma entidade fundada nos anos 1940 por Albert Einstein e outros acadêmicos preocupados com o avanço dos armamentos nucleares. As informações são da "BBC". Hoje no mundo nove países possuem esse tipo de armamento: Estados Unidos, Rússia, França, China, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. Por que, afinal, o Brasil nunca desenvolveu armas nucleares? É sobre esse assunto que a comentarista Paula Favarato trata nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!