O que é e de onde vem o crime organizado?

As polícias do Rio detalharam na quarta-feira (29) como foi a megaoperação nos complexos do Alemão e Penha, na Zona Norte do Rio, que deixou ao menos 121 mortos, sendo 115 suspeitos de serem traficantes e quatro policiais militares e civis. A ação teve um planejamento de 60 dias e contou com um "muro" feito pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) na área de mata das favelas, que era usada com rota de fuga dos criminosos. Com 113 presos e 118 armas apreendidas, a operação é considerada o maior baque na história do Comando Vermelho. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato, tendo como base a Operação, explica o que é conceito de crime organizado e suas implicâncias nos territórios. Ouça a conversa completa!