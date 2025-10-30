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O Mundo Cotidiano

O que é e de onde vem o crime organizado?

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 30 de Outubro de 2025 às 19:39

Publicado em 

30 out 2025 às 19:39
Megaoperação deixou mais de 100 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro
Megaoperação deixou mais de 100 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
As polícias do Rio detalharam na quarta-feira (29) como foi a megaoperação nos complexos do Alemão e Penha, na Zona Norte do Rio, que deixou ao menos 121 mortos, sendo 115 suspeitos de serem traficantes e quatro policiais militares e civis. A ação teve um planejamento de 60 dias e contou com um "muro" feito pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) na área de mata das favelas, que era usada com rota de fuga dos criminosos. Com 113 presos e 118 armas apreendidas, a operação é considerada o maior baque na história do Comando Vermelho. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato, tendo como base a Operação, explica o que é conceito de crime organizado e suas implicâncias nos territórios. Ouça a conversa completa!
CBN - O Mundo Cotidiano - 30-10-25

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