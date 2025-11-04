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Meu Filho na Escola

Como é calculada a nota do Enem? Especialista orienta!

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 04 de Novembro de 2025 às 19:29

Publicado em 

04 nov 2025 às 19:29
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Shutterstock
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado em 9 e 16 de novembro em todo o país – com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão em 30 de novembro e 7 de dezembro. Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação. No próximo domingo (16), serão mais 90 questões (Matemática e Ciências da Natureza). Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Em especial sobre a Redação do Enem, como chegam à nota? Dois avaliadores, critérios bem definidos e análise de repertório são parte desse processo. Ouça a conversa completa!
CBN Meu Filho na Escola - 04-11-25

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