Como é calculada a nota do Enem? Especialista orienta!

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado em 9 e 16 de novembro em todo o país – com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão em 30 de novembro e 7 de dezembro. Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação. No próximo domingo (16), serão mais 90 questões (Matemática e Ciências da Natureza). Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Em especial sobre a Redação do Enem, como chegam à nota? Dois avaliadores, critérios bem definidos e análise de repertório são parte desse processo. Ouça a conversa completa!