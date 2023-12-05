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Meu Filho Na Escola

Brasil piora em matemática, leitura e ciências após a pandemia

Ouça as análises da comentarista Juliana Santos

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 17:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2023 às 17:49
Escola
Escola Crédito: Pexels
O Pisa foi divulgado na terça-feira (5) pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em Paris. Esses são os primeiros resultados em matemática, leitura e ciências que permitem comparar o impacto da pandemia do coronavírus - e do consequente fechamento de escolas - no aprendizado dos alunos em diferentes locais do mundo. Os dados indicam que a crise sanitária teve um impacto global negativo sem precedentes, com queda significativa na nota média dos países membros da OCDE nas três áreas avaliadas. Em matemática, houve uma redução de 15 pontos entre 2018 e 2022 - o que representa uma perda de mais de meio ano de aprendizado na disciplina. Nesta edição de O Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 05-12-23

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