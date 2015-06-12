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MERCADO DO CAFÉ

Mercado 'estressado'

Quebra na safra de café conilon

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 16:08

Publicado em 

12 jun 2015 às 16:08
Safra do café conilon tem quebra de 30% a 40% e deixa o mercado estressado. Ouça a análise da semana com o comentarista Marcus Magalhães.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 12-06-15

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