Safra do café conilon tem quebra de 30% a 40% e deixa o mercado estressado. Ouça a análise da semana com o comentarista Marcus Magalhães.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 12-06-15
Publicado em 12 de Junho de 2015 às 16:08
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