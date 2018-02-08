Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

Saiba mais sobre o famoso espumante italiano: prossecco

Acompanhe os detalhes com o comentarista Marcos Parmagnani

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 19:26

Publicado em 

08 fev 2018 às 19:26
Nesta edição do quadro Minuto do Vinho, o comentarista Marcos Parmagnani fala sobre uma bebida que é a cara do verão: o famoso espumante prossecco. Confira mais detalhes.
Minuto do Vinho - 08-02-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados