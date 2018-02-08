Saiba mais sobre o famoso espumante italiano: prossecco

Nesta edição do quadro Minuto do Vinho, o comentarista Marcos Parmagnani fala sobre uma bebida que é a cara do verão: o famoso espumante prossecco. Confira mais detalhes.
Minuto do Vinho - 08-02-18.mp3
Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 19:26
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