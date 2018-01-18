Consumo per capita: qual país do mundo consome mais vinho?

Nesta edição do quadro Minuto do Vinho, o comentarista Marcos Parmagnani aborda sobre o consumo per capita de vinho pelo mundo. Ele destaca que no último levantamento desse consumo da bebida, para o ano de 2017, Portugal apareceu em primeiro lugar - seguido por França e Itália. Apesar dos Estados Unidos ser o maior consumidor em volume total da bebida, a população desse país é muito maior que o líder europeu do ranking. Ouça os detalhes, incluindo os países da América do Sul - com destaque para Brasil, Argentina e Uruguai: