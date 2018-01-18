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MINUTO DO VINHO

Consumo per capita: qual país do mundo consome mais vinho?

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 19:37

Publicado em 

18 jan 2018 às 19:37
Nesta edição do quadro Minuto do Vinho, o comentarista Marcos Parmagnani aborda sobre o consumo per capita de vinho pelo mundo. Ele destaca que no último levantamento desse consumo da bebida, para o ano de 2017, Portugal apareceu em primeiro lugar - seguido por França e Itália. Apesar dos Estados Unidos ser o maior consumidor em volume total da bebida, a população desse país é muito maior que o líder europeu do ranking. Ouça os detalhes, incluindo os países da América do Sul - com destaque para Brasil, Argentina e Uruguai:
Minuto do Vinho - 18-01-18.mp3

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