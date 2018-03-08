Conheça as mulheres mais influentes do mundo do vinho

As mulheres são o enfoque principal do quadro Minuto do Vinho. O comentarista Marcos Parmagnani apresenta as principais e mais influentes mulheres do mundo do vinho. Conheça as características de quem faz a diferença.
Minuto do Vinho - 08-03-18
Publicado em 08 de Março de 2018 às 18:18
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