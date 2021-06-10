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Minuto do Vinho

Tira-dúvidas sobre espumantes e vinhos para o Dia dos Namorados

O enófilo Luiz Cola traz explicações sobre o mundo dos vinhos

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:42

Publicado em 

10 jun 2021 às 17:42
Champagne
Champagne Crédito: Pexels
Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola faz o seu habitual tira-dúvidas de início de mês sobre o universo da bebida. E também às vésperas do Dia dos Namorados, no sábado (12), o comentarista traz uma seleção de vinhos que podem cair bem para a data. Ouça:
Minuto do Vinho - 10/06/2021
A EXPLICAÇÃO DE LUIZ:
"Para “harmonizar” com uma noite romântica, ainda não inventaram bebida melhor que o vinho. Claro que, por razões óbvias, seu consumo à dois deve ser feito com moderação e sem pressa, afinal de contas, ninguém quer frustrar essa noite com os efeitos indesejados do excesso de álcool.
Além dos cuidados com o volume e a velocidade de consumo, o estilo do vinho deve ser levado em consideração. Evite os rótulos mais alcoólicos, encorpados e tânicos, privilegiando os vinhos mais leves, frutados e elegantes ao paladar.
Por conta disso, indico as diversas variantes de espumantes, que além de combinar com a ocasião, acompanham bem quase todos os tipos de pratos servidos num jantar. Para quem prefere os brancos e tintos, basta pensar nos atributos citados acima e aproveitar ótimos momentos à dois!
Contribuindo um pouco mais com os que ainda não se decidiram, seguem 3 estilos de vinhos que julgo perfeitos para um “Dia dos Namorados”:
• Espumantes elaborados pelo método tradicional (ou Champenoise) do tipo Brut. Os rótulos nacionais elaborados assim, são uma aposta certeira. Se o bolso permitir, um Champagne é imbatível!
• Brancos frescos, macios e sem uso excessivo de madeira (Alvarinhos do Norte de Portugal, Chenin Blanc do Loire ou Chablis, feitos com a casta Chardonnay, são os mais indicados e fáceis de encontrar.
• Tintos frutados e pouco tânicos como os Gamays do Beaujolais (evite os do tipo “Noveau”) e Pinots Noir de entrada da Borgonha (ou versões similares do Novo Mundo, habitualmente um pouco mais alcoólicos) também são garantia de uma noite perfeita à dois!"

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