Tira-dúvidas sobre espumantes e vinhos para o Dia dos Namorados

Champagne Crédito: Pexels

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola faz o seu habitual tira-dúvidas de início de mês sobre o universo da bebida. E também às vésperas do Dia dos Namorados, no sábado (12), o comentarista traz uma seleção de vinhos que podem cair bem para a data. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 10/06/2021

A EXPLICAÇÃO DE LUIZ:

"Para “harmonizar” com uma noite romântica, ainda não inventaram bebida melhor que o vinho. Claro que, por razões óbvias, seu consumo à dois deve ser feito com moderação e sem pressa, afinal de contas, ninguém quer frustrar essa noite com os efeitos indesejados do excesso de álcool.

Além dos cuidados com o volume e a velocidade de consumo, o estilo do vinho deve ser levado em consideração. Evite os rótulos mais alcoólicos, encorpados e tânicos, privilegiando os vinhos mais leves, frutados e elegantes ao paladar.

Por conta disso, indico as diversas variantes de espumantes, que além de combinar com a ocasião, acompanham bem quase todos os tipos de pratos servidos num jantar. Para quem prefere os brancos e tintos, basta pensar nos atributos citados acima e aproveitar ótimos momentos à dois!

Contribuindo um pouco mais com os que ainda não se decidiram, seguem 3 estilos de vinhos que julgo perfeitos para um “Dia dos Namorados”:

• Espumantes elaborados pelo método tradicional (ou Champenoise) do tipo Brut. Os rótulos nacionais elaborados assim, são uma aposta certeira. Se o bolso permitir, um Champagne é imbatível!

• Brancos frescos, macios e sem uso excessivo de madeira (Alvarinhos do Norte de Portugal, Chenin Blanc do Loire ou Chablis, feitos com a casta Chardonnay, são os mais indicados e fáceis de encontrar.