Série dos vinhos míticos: a vez do valorizado "Petrus"

O mítico vinho Petrus, produzido no Pomerol Crédito: Divulgação

Nesta edição do Minuto do Vinho, mais uma da série sobre "vinhos míticos", Luiz Cola destaca o famoso Petrus, produzido no Pomerol - margem direita de Bordeaux, na França. Boa parte da fama atribuída ao rótulo vem do solo onde suas vinhas estão plantadas, que possui alta concentração de argila “azul”. "Ele é um dos vinhos mais conhecidos, mais caros e 'menos' bebidos do mundo", conta Cola, já que sua produção é considerada baixa - a produção média é de apenas 30 mil garrafas a cada safra. Curiosidade: "antes de mais nada, cabe destacar que não existe 'Château Petrus', apenas 'Petrus', visto que não há château algum na propriedade". Ouça o quadro completo:

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 17/06/2021

Luís ainda explica:

"Quanto ao nome “Petrus”, ele deriva do tempo dos romanos, que batizaram aquela região com esse nome. Nos anos 1940, Madame Loubat, a proprietária mandou preparar o rótulo com a imagem de São Pedro com as chaves para o reino dos céus. Uma marca que ficou para a posteridade."