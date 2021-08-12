"Beber estrelas": conheça o mítico champagne Dom Pérignon

O que você acharia de beber estrelas? Pois foi assim que o monge beneditino Dom Pierre Pérignon caracterizou a bebida que acabara de descobrir, no século XVII, na ambição de fazer "o melhor vinho do mundo". "Estou bebendo estrelas", teria dito Dom Pérignon ao tomar o primeiro gole do primeiro "champagne" da história. E é sobre o champagne Dom Pérignon que Luiz Cola fala, nesta edição do Minuto do Vinho, continuando a série sobre vinhos míticos!
A maison que leva o nome do monge foi fundada em 1668, fica em Epernay, na região de Champagne, na França, e pertence ao conglomerado de luxo LVMH. O Dom Pérignon é primeiro champanhe safrado do mundo e a casa só vende rótulos "vintage" feitos respeitando os princípios essenciais do método "champenoise" criado pelo beneditino - são 10 no total. As uvas utilizadas são a Pinot Noir e a Chardonnay. Ouça:
Minuto do Vinho - 12/08/2021