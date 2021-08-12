"Beber estrelas": conheça o mítico champagne Dom Pérignon

O que você acharia de beber estrelas? Pois foi assim que o monge beneditino Dom Pierre Pérignon caracterizou a bebida que acabara de descobrir, no século XVII, na ambição de fazer "o melhor vinho do mundo". "Estou bebendo estrelas", teria dito Dom Pérignon ao tomar o primeiro gole do primeiro "champagne" da história. E é sobre o champagne Dom Pérignon que Luiz Cola fala, nesta edição do Minuto do Vinho, continuando a série sobre vinhos míticos!