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Olho Vivo

Teve o Whatsapp clonado? Conheça os seus direitos e saiba como agir

Como os Tribunais encaram essa situação em caso de violação aos direito do consumidor? Acompanhe as explicações do comentarista

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 10:09

Publicado em 

24 ago 2021 às 10:09
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque as consequências jurídicas que envolvem o golpe do WhatsApp. Uma das modalidades desse golpe é quando um criminoso invade o aplicativo e tenta extorquir os contatos do dono do celular. Será que é possível, por exemplo, receber indenização, principalmente em casos que envolvem clonagem do chip? Como os Tribunais encaram essa situação em caso de violação aos direito do consumidor? Acompanhe as explicações do comentarista!
Olho Vivo - 5.25s - 24-08-21.mp3

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