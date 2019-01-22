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Quando o cliente pode cancelar contrato sem multa de fidelização?

A multa de fidelização consiste em uma penalização ao consumidor que havia se comprometido a ficar por um período mínimo com a empresa, mas decide cancelar o serviço antes do prazo final

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 12:27

Publicado em 

22 jan 2019 às 12:27
Muitas vezes o consumidor não consegue cancelar o contrato com as empresas de telefonia, de TV por assinatura ou de Internet, pois esbarram na chamada cláusula de fidelidade. Mas você sabe como funciona essa cláusula e suas implicações? Este é o tema do Olho Vivo desta terça-feira (21) com o comentarista Luiz Gustavo Tardin.
A multa de fidelização consiste em uma penalização ao consumidor que havia se comprometido a ficar por um período mínimo com a empresa, mas decide cancelar o serviço antes do prazo final. Esta penalidade está prevista em contrato. Mas, em alguns casos, o valor cobrado é tão alto que o consumidor acaba desistindo de cancelar um serviço do qual não precisa mais ou está insatisfeito para não ter de arcar com a despesa. Confira as explicações!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 22-01-19

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