Quando o cliente pode cancelar contrato sem multa de fidelização?

Muitas vezes o consumidor não consegue cancelar o contrato com as empresas de telefonia, de TV por assinatura ou de Internet, pois esbarram na chamada cláusula de fidelidade. Mas você sabe como funciona essa cláusula e suas implicações? Este é o tema do Olho Vivo desta terça-feira (21) com o comentarista Luiz Gustavo Tardin.

A multa de fidelização consiste em uma penalização ao consumidor que havia se comprometido a ficar por um período mínimo com a empresa, mas decide cancelar o serviço antes do prazo final. Esta penalidade está prevista em contrato. Mas, em alguns casos, o valor cobrado é tão alto que o consumidor acaba desistindo de cancelar um serviço do qual não precisa mais ou está insatisfeito para não ter de arcar com a despesa. Confira as explicações!