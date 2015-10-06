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Nome incluído em lista de risco de crédito não gera indenização

O consumidor pode ser incluído em cadastros de restrição ao crédito se for informado sobre os dados que motivaram a inscrição

Publicado em 06 de Outubro de 2015 às 15:40

Publicado em 

06 out 2015 às 15:40
No quadro Olho Vivo desta terça-feira (06), o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre entendimento da justiça de que ter nome incluído em lista de risco de crédito não gera indenização. O consumidor pode ser incluído em cadastros de restrição ao crédito se for informado sobre os dados que motivaram a inscrição. E o consumidor só terá direito à indenização por dano moral nos casos em que as informações pessoais forem usadas irregularmente ou de forma excessiva.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 06-10-15

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