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Golpe da troca do cartão: Justiça decide que banco deve indenizar vítima

Este golpe acontece quando um criminoso troca o cartão sem o consumidor perceber para fazer saques e transações indevidas

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 11:17

Publicado em 

03 ago 2021 às 11:17
Cartão, cartão de crédito, cartão de débito
Banco vai indenizar cliente vítima de golpe da troca do cartão Crédito: Pixabay
Você já ouvir falar do "golpe da troca do cartão"? É quando um criminoso troca o cartão sem o consumidor perceber para fazer saques e transações indevidas. Em São Paulo, uma pessoa que foi vítima do "golpe da troca do cartão" será indenizada pelo banco. A 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que houve falha da instituição financeira - o sistema de proteção do banco não foi capaz de impedir o golpe, visto que as transações, no valor de R$ 9,4 mil, fugiam ao padrão de gastos do cliente. Assunto para Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo! Acompanhe!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 03-08-21

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