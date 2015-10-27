Entenda como funciona um processo de indenização após danos com compra de veículo

No quadro Olho Vivo desta terça-feira (27), o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre uma recente decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que envolve a venda de uma moto nova. Um homem que teve problemas com uma motocicleta recém-comprada foi indenizado após os danos com a compra do veículo.