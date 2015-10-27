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Olho Vivo

Entenda como funciona um processo de indenização após danos com compra de veículo

O comentarista Luiz Gustavo Tardin fala a partir de uma recente decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que envolve a venda de uma moto nova

Publicado em 27 de Outubro de 2015 às 14:39

Publicado em 

27 out 2015 às 14:39
No quadro Olho Vivo desta terça-feira (27), o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre uma recente decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que envolve a venda de uma moto nova. Um homem que teve problemas com uma motocicleta recém-comprada foi indenizado após os danos com a compra do veículo.
A novidade é que a indenização deverá ser paga solidariamente, uma vez que as requeridas no processo são a empresa que fabricou a moto e a distribuidora da marca na Capital.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 27-10-15

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