Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Conheça os direitos de vizinhança e evite conflitos!

Ouça as dicas do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 11:33

Publicado em 

10 dez 2019 às 11:33
A convivência entre os vizinhos nem sempre é fácil. A responsabilidade por um muro, um pet invasor ou até mesmo uma fruta que caiu no terreno alheio pode causar muitos conflitos entre pessoas que moram lado a lado. Mas quais são os direitos e deveres de cada um? Pensando nisso, no Olho Vivo desta terça-feira (10), o comentarista Luiz Gustavo Tardin aponta o que prevê o Código Civil em casos de conflitos entre vizinhos e aponta como cada um deve agir. Confira!
Olho Vivo - 10-12-19.mp3
Acompanhe aqui alguns exemplos:
Muros: são de responsabilidade dos dois vizinhos (Código Civil, artigo 1.297, parágrafo 1º).
Animais: são de responsabilidade do dono. Se o pet invade o tereno alheio constantemente, talvez seja o caso de negociar a construção de um muro, colação de grades e tapumes (Código Civil, artigo 1.297, parágrafo 3º).
Árvores: se a raiz está no terreno do vizinho, mas os galhos prejudicam o outro imóvel, é possível pedir a poda rente à divisória (Código Civil, artigo 1.283).
Frutos: se o fruto da árvore do vizinho cair no terreno alheio, passa a pertencer ao dono da área em que caiu (Código Civil, artigo 1.284).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados