Três vão à júri por morte de taxista em vingança do tráfico no ES

Em meio a pandemia, um taxista da Serra foi assassinado. A morte teria partido de uma determinação da liderança do tráfico de Balneário de Carapebus, na época, e executada por outros dois integrantes do grupo criminoso. As informações estão em sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que encaminhou os três à júri popular, que será realizado na tarde desta quinta-feira (26). Vão sentar no banco dos réus Alisson Ferreira De Araújo, Gleidson Silveira Leão e Reginaldo Júnior Martins Soares. Houve ainda a participação de um menor. O crime aconteceu em 2 de agosto de 2020. Rodinei Gleison de Oliveira, de 39 anos, foi acusado de “dedurar” os locais de armazenamento de drogas para a polícia. Em sua denúncia, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) relata que a vítima era taxista e fazia "corridas” para o denunciado Alisson e outros integrantes do tráfico no bairro, realizando, inclusive, o transporte de entorpecentes, com a participação dos acusados pelo crime. O problema surgiu quando o grupo desconfiou das ações do taxista.