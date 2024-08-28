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Justiça, Segurança e Cidadania

Saúde do ES assume manicômio e vai manter canibal internado

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 12:04

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

28 ago 2024 às 12:04
Manicômio Judiciário
Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP), em Cariacica Sede Crédito: Fernando Madeira
O canibal e mais 7 pacientes considerados casos críticos — entre eles um homicida e um agressor sexual — vão permanecer internados na Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) do Espírito Santo. O que muda é que o espaço deixará de ser um manicômio judiciário, vai receber uma reforma para perder elementos de unidade prisional, e será transferido para a gestão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), se transformando em uma unidade voltada ao tratamento de saúde mental. E deve receber um outro nome. As mudanças foram aprovadas em reunião no Palácio Anchieta após meses de debates. Participaram o governador Renato Casagrande; o desembargador Eder Pontes, que conduz os trabalhos que envolvem o fechamento do manicômio; entre outros representantes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e das secretarias de Estado da Justiça, da Saúde e de Ação Social. Com a decisão, vão permanecer internados no espaço não só o canibal, e 7 pacientes considerados casos críticos ao convívio social — incluindo um homicida e um agressor sexual —, mas ainda outros que ainda não foram desinternados por motivos variados. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 28-08-24.mp3

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