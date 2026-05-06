Samu foi acionado a cada meia hora no ES para socorrer acidente de trânsito

Em um intervalo de 15 meses — entre janeiro de 2025 e março deste ano —, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) foi acionado para um acidente de trânsito a cada meia hora nas estradas do Espírito Santo. Foram 22.866 ocorrências no período.

Os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) indicam que, apenas no ano de 2025, as equipes prestaram socorro a 18.574 chamados. E em quase 69% dos casos as vítimas permaneceram no hospital, em mais de 12 mil internações — 35 por dia. Uma parcela expressiva envolve motociclistas. Uma situação que vem crescendo desde 2023, quando o Estado registrou 2.893 internações, número que praticamente dobrou ao saltar para 5.306 em 2024 e manter a tendência de alta no último ano (5.503). Além das motos, a sinalização é de aumento no atendimento a ciclistas e condutores de bicicletas elétricas. Ouça a análise com a comentarista Vilmara Fernandes.