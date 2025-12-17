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Justiça, Segurança e Cidadania

Prefeitura gasta R$ 621 mil com iluminação de ruas de bairro nobre da Serra

Caso é investigado pelo Ministério Público e administradora da região contesta ação

Publicado em 17 de Dezembro de 2025 às 11:08

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

17 dez 2025 às 11:08
Boulevard Lagoa, serra
Boulevard Lagoa, serra Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Um inquérito civil conduzido pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apura a legalidade de um benefício que custou à Prefeitura da Serra R$ 621 mil nos últimos cinco anos: os gastos relativos à iluminação das vias internas de um bairro de classe alta, o Boulevard Lagoa. O principal argumento é de que não é justo que os cofres públicos continuem assumindo o valor relativo a um empreendimento com acesso restrito. E neste caso, avalia que o ônus deva recair sobre os próprios condôminos. Localizado próximo a Lagoa Jacunem, o espaço é vizinho de um bairro popular, Feu Rosa. Aponta ainda que a lei municipal que autorizou o fechamento do bairro e que fala sobre a continuidade da prestação dos serviços públicos, não diz que ela deverá ser gratuita. Ouça detalhes na análise da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 17-12-25.mp3

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