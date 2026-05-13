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Justiça, Segurança e Cidadania

Porsche de empresário preso é encontrado com alvo de outra investigação no ES

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 12:37

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

13 mai 2026 às 12:37
MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva
Um carro de luxo apreendido por decisão da Justiça une dois empresários investigados em operações distintas no Espírito Santo. Ambos se tornaram réus em ações penais por crimes variados no contexto das operações Baest e Follow the Money. O vínculo entre eles é o Porsche Cayenne 106, avaliado em mais de R$ 458 mil, e que pertence ao empresário Adilson Ferreira. Ele foi preso no último dia 8 no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, cidade que faz divisa com o Paraguai. A ação foi resultado de mais uma etapa da Operação Baest, desta vez coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), após denúncia aceita pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória.  Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA SEGURANÇA E CIDADANIA -13-05-26.mp3

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