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Justiça, Segurança e Cidadania

Justiça inglesa julga ação bilionária para atingidos por Lama do Doce

O julgamento será na Inglaterra e tem como ré a BHP

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 12:04

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

16 out 2024 às 12:04
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto da Silva
Na próxima segunda-feira (21) terá início o longo julgamento da ação bilionária que visa indenizar os atingidos pela tragédia ambiental ocorrida em Mariana (MG), há nove anos. O processo contra a BHP Billiton tramita na Justiça da Inglaterra, cidade sede da empresa que é anglo-australiana. Da ação fazem parte 620 mil vítimas que pedem uma reparação que supera os R$ 230 bilhões. A multinacional BHP e a mineradora Vale são as controladoras da Samarco, cuja barragem de rejeitos de minério se rompeu, em 2015. O percurso dos dejetos destruiu cidades e promoveu estragos em dezenas de outros municípios e no litoral capixaba, e matou 19 pessoas. A estimativa é de que 44,5 milhões de m³ de lama de rejeitos foram parar nos rios da região nos primeiros dias e outros 13 milhões de m³ escoaram nos dias subsequentes, atingindo o Rio Doce e o percorrendo até a sua foz, em Linhares, onde alcançou o Oceano Atlântico. A ação na Inglaterra teve início em 2018, com 200 mil vítimas. Em 2022 a Justiça inglesa reconheceu ser a jurisdição para julgar o caso. 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 16-10-24.mp3

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