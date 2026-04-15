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Justiça, Segurança e Cidadania

Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 12:07

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

15 abr 2026 às 12:07
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carlos Alberto Silva
A Justiça do Espírito Santo determinou o afastamento de um policial civil de suas funções. Ele é réu em ação penal onde foi acusado de vazar dados sigilosos para traficantes de um grupo criminoso que atua em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A decisão é da 1ª Câmara Criminal de Justiça. Por unanimidade os desembargadores mudaram a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, afastando das atividades policiais Theruinter Zacché Oliveira. Também foi determinado o bloqueio de acessos a sistemas e bases corporativas, bem como recolhimento de credenciais funcionais aptas a viabilizar acesso informacional. A defesa do policial nega as acusações. Ouça detalhes com a comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA SEGURANÇA E CIDADANIA - 15-04-26.mp3

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