Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

A Justiça do Espírito Santo determinou o afastamento de um policial civil de suas funções. Ele é réu em ação penal onde foi acusado de vazar dados sigilosos para traficantes de um grupo criminoso que atua em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A decisão é da 1ª Câmara Criminal de Justiça. Por unanimidade os desembargadores mudaram a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, afastando das atividades policiais Theruinter Zacché Oliveira. Também foi determinado o bloqueio de acessos a sistemas e bases corporativas, bem como recolhimento de credenciais funcionais aptas a viabilizar acesso informacional. A defesa do policial nega as acusações. Ouça detalhes com a comentarista Vilmara Fernandes.