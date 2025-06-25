Justiça autoriza aluno expulso da Ufes a voltar para o curso de Medicina

Um aluno que havia sido expulso da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi autorizado pela Justiça Federal a retornar para as salas de aula do curso de Medicina. Além dele, um outro estudante foi desligado e outros 16 suspensos das atividades acadêmicas após investigação disciplinar da instituição identificar que estavam envolvidos em um esquema de hackeamento de arquivo e venda de uma prova. O estudante recorreu à Justiça questionando vários pontos, o principal argumento foi o de que o seu direito de defesa não foi respeitado no inquérito administrativo disciplinar que resultou em seu desligamento. A punição, informou o aluno, ocorre a um ano de sua formatura. Após análise dos argumentos, a juíza da 5ª Vara Cível Federal de Vitória, Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, decidiu pela nulidade do ato da Ufes em relação apenas a um dos alunos expulsos, permitindo que ele retorne para as salas de aula até que o inquérito administrativo disciplinar (IAD) seja refeito. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.