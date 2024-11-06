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Justiça, Segurança e Cidadania

Julgamentos de crimes em Vitória serão suspensos por mais de dois meses

O Fórum Criminal da Capital vai mudar de endereço, o que impede a realização dos júris durante a etapa de mudança

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 12:03

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

06 nov 2024 às 12:03
Fórum Criminal José Mathias de Almeida Netto, no Centro de Vitória
Fórum Criminal José Mathias de Almeida Netto, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Os julgamentos de crimes em Vitória — como homicídios, tentativas, feminicídios, entre outros —, serão suspensos por mais de dois meses. O banco dos réus só volta a ser ocupado a partir de 11 de fevereiro, quando os trabalhos forem retomados. A medida foi adotada em função da troca de endereço do Fórum Criminal, que deixa o Centro e vai para uma nova sede em frente à Ufes. O último júri a ser realizado este ano, na Capital, está agendado para o dia 29 de novembro. A mudança está prevista para acontecer entre os dias 2 a 13 de dezembro. E na sequência virá o recesso do Judiciário, que se inicia no dia 20 do mesmo mês. Vai ser um período em que as audiências relativas aos casos do Tribunal do Júri vão ocorrer por videoconferência. O juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Vitória — responsável pelo Tribunal do Júri — já agendou nove audiências por esta modalidade. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 06-11-24.mp3

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