Juiz aposentado tenta barrar avaliação de idoneidade da OAB-ES para advogar

OAB-ES Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O juiz aposentado Vanderlei Ramalho Marques tenta impedir a reabertura de uma investigação de idoneidade a ser realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES). A solicitação foi feita à Justiça Federal para que fossem suspensos os trabalhos, que podem impedir que ele obtenha a habilitação profissional para advogar. Ato que ele aponta ser ilegal.

O pedido de liminar foi negado no último dia 4. Em fevereiro o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manteve a sentença que condenou Vanderlei à aposentadoria compulsória em agosto de 2021. Entre as acusações contra ele estavam práticas consideradas ilegais pela Lei Orgânica da Magistratura (Loman), como manter relacionamento íntimo com uma mulher que respondia criminalmente por ligação com o tráfico de drogas. Investigações realizadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) revelaram que a mulher havia passado 37 dias presa e obteve liberdade provisória com uma decisão do magistrado que manteve, no entanto, o companheiro dela na cadeia.

A reabertura do processo foi motivada, segundo a Ordem, pelo surgimento de novos fatos que justificaram uma outra análise do Conselho da instituição, que tomou posse em janeiro deste ano. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.