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Justiça, Segurança e Cidadania

Homem vai à júri popular por assassinato de colega em supermercado no ES

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 01 de Outubro de 2025 às 11:58

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

01 out 2025 às 11:58
tribunal do júri
tribunal do júri Crédito: Pixabay
Os frequentes desentendimentos entre dois funcionários terminaram em morte, com múltiplas facadas, em um supermercado, localizado em centro comercial do Barro Vermelho, em Vitória. O acusado pelo crime, que aconteceu na noite do dia 24 de julho do ano passado, vai enfrentar o júri popular nesta sexta-feira (3). De acordo com a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), vai sentar no banco dos réus Jackson de Jesus Santos, 23 anos. Ele foi denunciado pelo assassinato de Luiz Henrique Silva Leal, 30 anos. Os dois eram funcionários de uma empresa que prestava serviços para o supermercado. Ambos estavam trabalhando há poucos dias na unidade onde o crime aconteceu. No pouco tempo em que conviveram, veio a discórdia. Segundo a denúncia, os desentendimentos eram causados pelo fato de o acusado implicar com a vítima, chegou a mencionar que o denunciaria aos superiores por estar comendo frutas do estabelecimento. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN Justiça, Segurança e Cidadania - 01-10-25

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