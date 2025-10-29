Fuga de traficantes do Rio para o ES é 'pouco provável', avalia secretário

O secretário de segurança pública, Leonardo Damasceno, considera como “pouco provável” a fuga para o Espírito Santo de traficantes do Rio após a megaoperação contra o Comando Vermelho, realizada nesta terça-feira (28). Também avalia que não deve ocorrer um movimento de retorno por parte dos criminosos capixabas que estão foragidos no Complexo do Alemão e da Penha, onde ocorreram as operações das polícias militar e civil. Para as duas situações assinala que há monitoramento constante. “Vamos agir, se necessário, mas os criminosos do Estado sabem que as chances de serem presos ao retornarem são elevadas e os do Rio são casos esporádicos e de pouca relevância, que vão resultar também em prisões", observa. E cita casos como o do “senhor da guerra”, liderança do tráfico de Angra dos Reis preso em Guarapari no primeiro semestre deste ano. A ação no Rio, que está sendo considerada a mais letal, visava cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.