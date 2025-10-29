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Justiça, Segurança e Cidadania

Fuga de traficantes do Rio para o ES é 'pouco provável', avalia secretário

Leonardo Damasceno diz que Estado está pronto para agir, se necessário

Publicado em 29 de Outubro de 2025 às 10:58

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

29 out 2025 às 10:58
Violência no Rio escalona rapidamente. Mais de 50 corpos foram deixados em praça, na Penha
Violência no Rio escalona rapidamente. Mais de 50 corpos foram deixados em praça, na Penha Crédito: Reuters/Folhapress
O secretário de segurança pública, Leonardo Damasceno, considera como “pouco provável” a fuga para o Espírito Santo de traficantes do Rio após a megaoperação contra o Comando Vermelho, realizada nesta terça-feira (28). Também avalia que não deve ocorrer um movimento de retorno por parte dos criminosos capixabas que estão foragidos no Complexo do Alemão e da Penha, onde ocorreram as operações das polícias militar e civil. Para as duas situações assinala que há monitoramento constante. “Vamos agir, se necessário, mas os criminosos do Estado sabem que as chances de serem presos ao retornarem são elevadas e os do Rio são casos esporádicos e de pouca relevância, que vão resultar também em prisões", observa. E cita casos como o do “senhor da guerra”, liderança do tráfico de Angra dos Reis preso em Guarapari no primeiro semestre deste ano. A ação no Rio, que está sendo considerada a mais letal, visava cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
Justiça, Segurança e Cidadania - 29-10-25

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