Dos 10 bandidos mais procurados do ES, oito estão escondidos no Rio

Oito dos 10 bandidos mais procurados do Espírito Santo estão escondidos em comunidades localizadas no Complexo da Maré e na Rocinha, entre outros pontos da capital do Rio de Janeiro. E é de lá que comandam as facções criminosas em solo capixaba, dando ordens para a execução de diversos crimes, como ataques a rivais, execuções, expansão de território, extorsões, comercialização de drogas. A lista é produzida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e o critério para a inclusão é a atuação de cada um deles na criminalidade. Outros criminosos capixabas buscaram o mesmo tipo de abrigo, em uma atuação que se assemelha a um "home office do crime", como explica a comentarista Vilmara Fernandes.