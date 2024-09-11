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Justiça, Segurança e Cidadania

Dos 10 bandidos mais procurados do ES, oito estão escondidos no Rio

E é do estado vizinho que partem ordens para as ações violentas em cidades capixabas, em uma atuação que se assemelha a um "home office do crime"

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 11:57

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

11 set 2024 às 11:57
Fugiram para o Rio
Fugiram para o Rio Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer
Oito dos 10 bandidos mais procurados do Espírito Santo estão escondidos em comunidades localizadas no Complexo da Maré e na Rocinha, entre outros pontos da capital do Rio de Janeiro. E é de lá que comandam as facções criminosas em solo capixaba, dando ordens para a execução de diversos crimes, como ataques a rivais, execuções, expansão de território, extorsões, comercialização de drogas. A lista é produzida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e o critério para a inclusão é a atuação de cada um deles na criminalidade. Outros criminosos capixabas buscaram o mesmo tipo de abrigo, em uma atuação que se assemelha a um "home office do crime", como explica a comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 3.15s - 11-09-24.mp3

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