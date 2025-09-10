Dois mil policiais militares do ES vão a julgamento acusados de motim

Cerca de dois mil praças combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) — com patentes entre soldados a subtenentes — vão a julgamento na tarde desta quarta-feira (10). Eles foram denunciados por crime de motim praticados durante a greve de 2017. Segundo o Ministério Público, alguns podem responder como lideranças do movimento ocorrido entre os dias 3 a 25 de fevereiro daquele ano. A sessão ocorre a partir das 14 horas, na Vara da Auditoria Militar (AJMES), localizada no Fórum Criminal de Vitória. Não há informações sobre o prazo de encerramento. Vão ser julgados pelo Conselho Permanente de Justiça, formado pelo juiz e quatro oficiais da corporação. Em decorrência do elevado número de acusados, o acesso à sala de audiências foi limitado em decisão do juiz Getúlio Marcos Pereira Neves. Vão ser credenciados apenas advogados que representam os militares e suas equipe de apoio; membros do Ministério Público e suas assessorias, e os servidores da AJMES. Os 76 processos, segundo o magistrado, foram unificados. “Sendo proferida uma única sentença pelo órgão julgador”, é dito em decisão de junho. Ouça detalhes na análise da comentarista Vilmara Fernandes.