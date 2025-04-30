Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Justiça Segurança e Cidadania

Condomínio em Mata da Praia é surpreendido com pichação de tráfico

Ouça a conversa com a comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 30 de Abril de 2025 às 12:18

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

30 abr 2025 às 12:18
Tropa do 12
"Tropa do 12" escrito na garagem de um condomínio Crédito: Foto leitor
Nesta edição do "Justiça, Segurança e Cidadania", a comentarista Vilmara Fernandes traz como destaque a notícia que os moradores de um condomínio na Mata da Praia, área nobre de Vitória, foram surpreendidos com uma pichação feita no piso de uma garagem: “Tropa da 12”. Ela faz menção a uma das facções criminosas que atuam em áreas do Espírito Santo, o Primeiro Comando de Vitória (PCV), e cuja sede está localizada no Bairro da Penha. Ouça a conversa completa!
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 30-04-25.mp3
Na última semana, uma operação da Polícia Civil prendeu nove pessoas vinculadas a esta organização criminosa nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Um dos detidos estava na lista dos mais procurados do Estado. Nas redes sociais, vários criminosos criticaram a ação policial com fotos fazendo menção ao “12”, número do PCV.
No final de fevereiro, outra operação policial prendeu um integrante do mesmo grupo que planejava um ataque a pelo menos três bairros, dois deles localizados na Capital. São áreas que estão sob a influência de uma facção criminosa rival. Como foi feita: A pichação foi feita por um funcionário de uma empresa que tem um contrato com o condomínio para a prestação de serviços como limpeza de caixas d'água e dedetização. Após o trabalho, antes de guardar os equipamentos em seu carro, ele utilizou o produto químico existente na bomba, com bico de aplicação, para fazer a inscrição. Uma reação química com a tinta utilizada na pintura da garagem tornou visível a pichação.
[fonte: coluna Vilmara Fernandes - A Gazeta]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados