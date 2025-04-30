Condomínio em Mata da Praia é surpreendido com pichação de tráfico

Nesta edição do "Justiça, Segurança e Cidadania" , a comentarista Vilmara Fernandes traz como destaque a notícia que os moradores de um condomínio na Mata da Praia, área nobre de Vitória, foram surpreendidos com uma pichação feita no piso de uma garagem: “Tropa da 12”. Ela faz menção a uma das facções criminosas que atuam em áreas do Espírito Santo, o Primeiro Comando de Vitória (PCV), e cuja sede está localizada no Bairro da Penha. Ouça a conversa completa!

Na última semana, uma operação da Polícia Civil prendeu nove pessoas vinculadas a esta organização criminosa nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Um dos detidos estava na lista dos mais procurados do Estado. Nas redes sociais, vários criminosos criticaram a ação policial com fotos fazendo menção ao “12”, número do PCV.

No final de fevereiro, outra operação policial prendeu um integrante do mesmo grupo que planejava um ataque a pelo menos três bairros, dois deles localizados na Capital. São áreas que estão sob a influência de uma facção criminosa rival. Como foi feita: A pichação foi feita por um funcionário de uma empresa que tem um contrato com o condomínio para a prestação de serviços como limpeza de caixas d'água e dedetização. Após o trabalho, antes de guardar os equipamentos em seu carro, ele utilizou o produto químico existente na bomba, com bico de aplicação, para fazer a inscrição. Uma reação química com a tinta utilizada na pintura da garagem tornou visível a pichação.