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Justiça,  Segurança e Cidadania

Como o uso de celular e de redes sociais une jovens ricos e pobres no ES

Foram entrevistados estudantes de escolas privadas, em Vitória, e pública, em Cariacica, com idades entre 16 a 29 anos

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 11:13

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

27 nov 2024 às 11:13
celular
celular Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Apesar de estarem em contextos sociais diferentes, jovens de periferias e os de classe média têm em comum semelhanças quando se fala em uso do celular e o consumo das mídias sociais. Pesquisa sobre o tema aponta que eles ficam muito tempo em tela, não percebem o quanto são influenciados e que necessitam ter o seu comportamento validado pelas redes sociais. Os dados foram identificados em estudo realizado pela Faesa Centro Universitário, com jovens entre 16 a 29 anos. O levantamento foi realizado em visitas a escolas particulares de Vitória e pública de Cariacica. E ainda em uma consulta aberta com questionário on-line. Os detalhes deste estúdio você acompanha na análise da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 27-11-24.mp3

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