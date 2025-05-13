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Direção Segura

Nova lei do retrovisor está valendo; entenda o que mudou!

Ouça detalhes na participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmilla Tavares

Publicado em 13 de Maio de 2025 às 11:42

Publicado em 

13 mai 2025 às 11:42
Ajustar o retrovisor até não visualizar mais a traseira do carro é uma das principais dicas para diminuir o ponto cego para quem está dentro do veículo.
Ajustar o retrovisor até não visualizar mais a traseira do carro é uma das principais dicas para diminuir o ponto cego para quem está dentro do veículo. Crédito: Ari Melo
Nesta edição do "Direção Segura", o destaque é que uma norma do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em 1º de junho de 2022, estabeleceu requisitos técnicos mais rigorosos para os espelhos retrovisores de veículos, que muitos motoristas não conheciam. Segundo o Contran, todos os veículos precisam ter espelhos retrovisores que permitam a observação da área adjacente ao veículo. Os retrovisores deverão seguir padrões internacionais de segurança, como os da Organização das Nações Unidas (ONU) ou das normas de segurança dos Estados Unidos (FMVSS). Se o carro for de um modelo mais antigo, será necessário se adequar para não ser multado. A regra estabelece que a área refletora deve ter no mínimo 69 cm², o que corresponde, por exemplo, a um espelho de cerca de 8,3 cm por 8,3 cm, se for quadrado. Se for redondo, precisa ter pelo menos 9,4 cm de diâmetro - o suficiente para comportar um círculo de 7,8 cm no centro, como exige a norma. A Inspetora da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura -13-05-25.mp3

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